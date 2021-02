Live - Tornano a scuola gli studenti delle superiori. Da oggi bar e ristoranti aperti

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 15.00 - Un volo speciale per la piccola Vittoria, undici mesi e priva di difese immunitarie A questo link l'articolo

Ore 14.45 - Pagamento ai fornitori: il Comune accorcia ancora i tempi. Giordani: «La macchina comunale va spedita». A questo link l'articolo

Ore 13.30 - Pallamano Cellini, una vittoria che vale più dei due punti. A questo link l'articolo

Ore 13.00 - Calano le procedure concorsuali: -12% i fallimenti e -45% i concordati nel 2020. A questo link l'articolo.

Ore 12.45 - Pfas: le società idriche pronte a entrare nella nuova fase del processo alla ex Miteni. A questo link l'articolo

Ore 12.30 - Alexa e Rifiutologo: nuove funzionalità per un servizio sempre più utile. A questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Ulss 6 Euganea: la pneumologa Beatrice: «Vi racconto la mia felicità». A questo link l'articolo.

Ore 11.30 - Sequestrati 500mila prodotti elettrici pericolosi per un valore di oltre 1 milione di euro. A questo link l'articolo.

Ore 11.00 - Pulizie Intensive: giovedì 4 febbraio l’intervento tocca la zona di zona Forcellini. A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Atletica, fine settimana di gare al PalaIndoor: Cavalli cresce con 9'05''95 nei 3mila. A questo link l'articolo.

Ore 10.00 - Birra Impavida apre un temporary store Sotto il Salone: storie e peculiarità tutte da scoprire. A questo link l’articolo.

Ore 9.30 - Lotteria degli scontrini, Ascom Padova: «Arriva nel momento più sbagliato». A questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Furto di due telefonini da oltre 1.600 euro: tre complici si dileguano una donna viene arrestata. A questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Il Calcio Padova pareggia 1-1 all'Euganeo contro il Fano. A questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Tumore alla prostata, prevenzione e cura con gli approfondimenti tematici delle IOV. A questo link l’articolo.

Ore 7.30 - Tornano le visite guidate al Bo: per la riapertura e per festeggiare le matricole per una settimana gratuite. A questo link l’articolo.