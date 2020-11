Live - Attesa per il nuovo dpcm e le sue misure ancora più stringenti

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 20.00 - Due furti a pochi minuti di distanza: gli interventi della polizia. A questo link l'articolo

Ore 19.30 - Disattendono gli obblighi da Dpcm: cinque giorni di chiusura a circolo di via Bernina. A questo link l'articolo

Ore 19.00 - «Un lockdown riservato agli Over 70? Proposta a dir poco vergognosa»: l'ira dei sindacati dei pensionati. A questo link l'articolo.

Ore 18.00 - Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto. A questo link l'articolo.

Ore 17.30 - Musica, danza e graffiti: il flash mob dell'arte sulle scale del San Gaetano. A questo link l'articolo

Ore 17.00 - I venerdì del terzo settore: ospiti illustri per il percorso online di alta formazione giuridico-economica. A questo link l’articolo.

Ore 16.30 - Chiedono soldi in prestito e poi spariscono nel nulla: denunciate due donne. A questo link l'articolo

Ore 16.15 - Medici di base: tamponi rapidi solo a chi si trova in quarantena fiduciaria. A questo link l'articolo

Ore 16.00 - Ad Albignasego “Sportello pop up” di Ascom servizi: «Affianchiamo le imprese andando nel territorio». A questo link l’articolo.

Ore 15.30 – In ospedale 24 ore su 24 per alleviare sofferenza e solitudine: la missione di Don Marco Galante. A questo link l’articolo.

Ore 15.00 - Forzano la porta a vetri e fanno incetta di profumi: sulle tracce dei ladri ci sono i carabinieri. A questo link l'articolo

Ore 14.45 - Coronavirus, operativi nel Padovano 37 nuovi medici Usca per assistenza domiciliare e punti tampone. A questo link l'articolo.

Ore 14.30 - Caminetti e stufe: come usarli correttamente. A questo link l’articolo.

Ore 14.15 - Biciclette elettriche: cinque modelli per tutte le esigenze. A questo link l’articolo.

Ore 14.00 - Parco Regionale dei Colli Euganei, superati i 100 km di sentieri con segnaletica del Cai. A questo link l'articolo.

Ore 13.00 - Coronavirus, Zaia: «Noi non vogliamo chiudere ancora le persone in casa». A questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Selvazzano, incontro di formazione sul progetto Famiglie al centro: a questo link l'articolo.

Ore 11.10 - Nuova viabilità in via Guicciardini, più sicurezza per bici e pedoni: a questo link l'articolo.

Ore 11.00 - Focolaio di Covid a Montegrotto, chiuso per una settimana un ufficio comunale: a questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Pulizie intensive, giovedì tocca al quartiere Palestro: a questo link l'articolo.

Ore 10.00 - Chiuso per una notte il casello di Padova sud: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Coldiretti fa il punto sulla sistuazione del florovivaismo: a questo link l'articolo.

Ore 9.15 - Florovivaismo, anno nero e crisi del settore: a questo link l'articolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 8.30 - Uls 6 Euganea arrivano 37 nuovi medici: a questo link l'articolo.