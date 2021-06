Live - Controlli rafforzati in centro storico in vista del primo "mercoledì universitario" in zona bianca

Ore 08.30 - Vaccini anti-Covid, aperti altri 12mila slot: prenotazioni anche per gli invitati a matrimoni e cerimonie. A questo link l'articolo .

Ore 10.20 - Si intrufolano in casa e colpiscono alla testa il pensionato: portano via 5 mila euro. A questo link l'articolo

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

La giornata in tempo reale con tutte le notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora