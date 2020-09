Live - Inferno in autostrada, code fino a notte fonda. Elezioni, il dibattito si fa acceso

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 9.15 - Formazione professionale in Veneto, 130 le scuole pronte a riaprire: a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Sgarbi fa da scudo a Lorenzoni e propone un rinvio delle elezioni: a questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Sono state smaltite solo in tarda serata le code per il tragico incidente di martedì in A4: a questo link l'articolo.