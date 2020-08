Live - Boom di richieste per fare il tampone dai vacanzieri già rientrati

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 09.30 - Ferragosto in città tra luci e musica nelle piazze del centro e in via Roma. A questo link l'articolo.

Ore 09.00 - Stadio Euganeo, ci siamo davvero: ecco il bando per la realizzazione dei lavori. A questo link l'articolo.

Ore 08.30 - Asili nido e scuole dell’infanzia: dal 1° settembre si riparte in sicurezza anche a Padova. A questo link l'articolo.

Ore 08.00 - Coronavirus e controlli obbligatori per chi torna dall'estero: l'ordinanza della Regione Veneto. A questo link l'articolo.

Ore 07.30 - Coronavirus, l'aggiornamento di giovedì 13 agosto su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto. A questo link l'articolo.