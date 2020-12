Live - Crescono ancora i ricoveri in ospedale. Mattinata di code per un incidente

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 18.45 - Città blindata per il week end: rafforzati i controlli sui mezzi pubblici. A questo link l'articolo

Ore 18.00 - Giordani blinda la città per il week end: «Necessario scongiurare afflussi non sostenibili in centro». A questo link l'articolo

Ore 17.30 - Montegrotto Terme: uno psicologo per sostenere i cittadini nell’emergenza Covid. A questo link l'articolo

Ore 17.00 - Stadio, via ai lavori per la nuova curva Sud "all'inglese". A questo link l'articolo

Ore 16.30 - Versa i soldi invece di ricevere il pagamento per l'auto: pensionata raggirata. A questo link l'articolo

Ore 15.30 - "Arti di vicinato": l’arte, la musica, il teatro e la danza nei quartieri di Padova. A questo link l’articolo

Ore 15.00 - Dopo la serata alcolica finisce fuori strada con l'auto: denunciato un 24enne. A questo link l'articolo

Ore 14.00 - Compra online un aspirapolvere che non arriva: era tutta una truffa. A questo link l'articolo

Ore 13.00 - Genitori No Mask, bambini costretti alla DAD. La dirigente scolastica: «Grave strumentalizzare minori»: a questo link l'articolo

Ore 12.00 - Anche Giordani sostiene l'iniziativa delle donne di Coldiretti per il Cuamm: a questo link l'articolo

Ore 11.00 - Fermato sulla Sr308 perché privo di assicurazione, in tasca ha 2 bustine di cocaina: a questo link l'articolo

Ore 10.15 - Non ce l'ha fatta padre Ilario Cavaliere, il missionario investito: la procura indaga: a questo link l'articolo

Ore 10.00 - Bruciano per noia un cestino, i genitori costretti a risarcire la comunità: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Borgo Veneto mette in campo una serie di iniziative per contrastare la crisi: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Anno positivo nonostante il covid per il tennis padovano: a questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Incidente in tangenziale di prima mattina, auto si cappotta, lunghe code e un ferito: a questo link l'articolo.