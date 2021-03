Live - Attesa per le decisioni sull'utilizzo di AstraZeneca. Ieri altro picco di contagi

La giornata in tempo reale con tutte le notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 9.15 - Albignasego, Dad: il comune mette a disposizione delle famiglie 10mila euro. A questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Bertin (Ascom Confcommercio): Inaccettabile incertezza sui vaccini, troppe le persone che muoiono per il virus. A questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Finisce zero a zero tra Cittadella e Salernitana, ma quanti rimpianti per i granata. A questo link l'articolo.