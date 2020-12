Live - Nel pomeriggio centro storico blindato alle auto, da domani zona rossa in tutta la provincia

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 16.00 - Ladro lascia una traccia di sangue derubando una casa: tanto è bastato ai carabinieri per trovarlo. A questo link l'articolo

Ore 14.50 - Santo Natale: la messa della notte presieduta dal vescovo Claudio in diretta tv e social. A questo link l’articolo.

Ore 12.30 - "I Sofficiotti dei Colli Euganei": la video-ricetta del Biodistretto Colli Euganei. A questo link il video

Ore 11.30 - Manca davvero poco al Natale, ecco qualche idea last minute per chi non ha ancora pensato ai regali. A questo link l’articolo.

Ore 11.00 - Il Golf Montecchia premiato per la sostenibilità: a questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Trentenne inala monossido e rischia di morire, portata in ospedale a Padova: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Caprette abbandonate sui colli, muore uno dei due maschi per avvelenamento alimentare: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Università, approvati i criteri di assegnazione dei fondi per gli affitti degli studenti fuori sede: a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Mattanza di Trebaseleghe, le autopsie svelano la violenza inaudita dell'uomo: questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Ascom, affari in calo per il Natale, è già tempo di pensare al dopo: a questo link l'articolo.