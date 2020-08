Live - Maltempo e allagamenti fino a tarda notte, da oggi tamponi agli operatori della scuola

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 16.30 - Pizzicato con l'assicurazione scaduta, gli è stata sequestrata l'auto. A questo link l'articolo.

Ore 15.30 - Incidente lungo la statale Valsugana, un furgone è finito nel fossato a bordo strada. A questo link l'articolo.

Ore 15.00 - Fine settimana di controlli nella Bassa: denunce per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni in Prefettura. A questo link l'articolo.

Ore 14.30 - Ubriaco fradicio molesta i clienti e aggredisce i carabinieri: arrestato. A questo link l'articolo.

Ore 14.00 - Incendio in un appartamento di Padova: due persone intossicate. A questo link l'articolo.

Ore 13.30 - Furto di uova di cigno, il ladro aveva anche munizioni in casa: a questo link l'articolo.

Ore 11.30 - Nuovo parthner per la Pallavolo Padova: a questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Salvati tre ragazzi padovani dopo l'escursione in maglietta e pantaloncini sotto il nubifragio: a questo link l'articolo.

Ore 10.00 - Ciclismo, dopo il campionato italiano si pensa al campionato del mondo: a questo link l'articolo.

Ore 9.45 - Pulizie intensive, giovedì tocca alla zona di Montà, limitazioni alla sosta: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Rissa in un bar di San Martino, cinque persone coinvolte: a questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Pompieri al lavoro fino a tarda notte per il maltempo: a questo link l'articolo.