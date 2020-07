Live - Altri 13 positivi nel Padovano, prosegue il monitoraggio costante dei focolai

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 13.00 - Spinge un carabiniere per non farsi beccare con la marijuana in tasca: 16enne nei guai. A questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Al servizio degli over 60 e del loro nucleo familiare: nasce "Più spazio per Te". A questo link l'articolo.

Ore 11.00 - “Dolore, commozione, gratitudine”: grande partecipazione ai funerali di Giuseppe Bergamin. A questo link l'articolo.

Ore 09.30 - Pensioni di agosto in pagamento anticipato alle Poste dal 27 luglio: le modalità e il calendario. A questo link l'articolo.

Ore 09.00 - Uniti per Team For Children e i suoi progetti: donati 3.000 euro. A questo link l'articolo.

Ore 08.30 - Cittadella, una crisi senza fine: contro il Chievo arriva la quinta sconfitta consecutiva. A questo link l'articolo.

Ore 08.00 - Millantato credito: si spaccia per collaboratore di un dirigente del comune per estorcere denaro, indagato. A questo link l'articolo.

Ore 07.30 - Coronavirus, l'aggiornamento di venerdì 24 luglio su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto. A questo link l'articolo.