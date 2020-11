Live - Omicidio a Cadoneghe nella giornata della violenza contro le donne

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

Live

Ore 20.30 - "Per Aycha, per tutte #25novembre", la Torre dell'orologio si illumina di rosso per la giornata contro la violenza alle donne. A questo link l’articolo.

Ore 19.30 - Un bilancio delle norme contenute in "Codice rosso": i dati della polizia di stato. A questo link l'articolo

Ore 18.45 - Bonavina: «Maradona, è morto un mito». Il ricordo dell'assessore allo sport ed ex calciatore. A questo link l'articolo

Ore 18.30 - Gironzola ubriaco nel traffico con un coltello: fermato e denunciato dalla polizia. A questo link l'articolo

Ore 17.30 - "Orange the world" per un futuro senza violenza: aderiscono anche i carabinieri. A questo link l'articolo

Ore 17.15 - Un tesoro nascosto tra i presepi esposti in vetrina ad Abano, chi lo scopre riceve un omaggio. A questo link l’articolo

Ore 17.00 - Padre Daniele Hechich: al via la causa di beatificazione e canonizzazione, ecco come seguire la cerimonia. A questo link l’articolo.

Ore 16.45 - L'installazione antiviolenza di Seneca a Montegrotto. A questo link il video

Ore 16.30 - Angela Montemurro, Centro Antiviolenza Padova e il dramma di Cadoneghe: «Bisogna credere alla paura delle donne»

Ore 16.00 - Fiom: indetto sciopero e presidio alla GN Hearing di Montegrotto. A questo link l'articolo

Ore 15.45 - Venetonight: la notte europea dei ricercatori 2020 a Padova. A questo link l’articolo.

Ore 15.30 - Nascondeva mezzo etto di cocaina già diviso in dosi in casa, pusher finisce in manette. A questo link l'articolo

Ore 15.00 - In attesa di vederli dal vivo, online l'ultima puntata per "Zio Ueb", la prima web-serie di Marco e Pippo. A questo link l’articolo.

Ore 14.30 - Montegrotto Terme: un’opera di Seneca per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne. A questo link l'articolo

Ore 14.00 - Scappa dalla comunità per minori per continuare a delinquere: 17enne denunciato. A questo link l'articolo

Ore 12.00 - Raduzzi (M5S): «Ristori Ter, altri 400 milioni di aiuti alimentari ai Comuni». A questo link l'articolo

Ore 11.00 - Festival della cucina veneta 2020, tutte le tavole rotonde in live streaming. A questo link l’articolo

Ore 10.45 - Tangentopoli delle Terme: pignorato il conto a Saverio Guerrato. A questo link l'articolo

Ore 9.30 - Giornata internazionale contro la violenza alle donne 2020, tutte le iniziative a Padova. A questo link l'articolo

Ore 9.00 - Covid, morto l'ex vice sindaco di Vigonza: a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Femminicidio a Cadoneghe, uomo ammazza la moglie: a questo link l'articolo.

Ore 8.15 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il teatro Verdi si illumina di rosso. A questo link l’articolo.

Ore 8.00 - Quattordicenne investito in bicicletta nel Vicentino, è gravissimo: a questo link l'articolo.