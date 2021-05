Live - Delusione per il Cittadella, attesa per i vaccini anti-Covid agli under 40

Ore 8.30 - Vaccino anti-Covid in Veneto: quando potranno prenotarsi i trentenni? A questo link l’articolo .

Ore 9.00 - Il Citta accarezza il sogno ma in serie A ci va il Venezia. A questo link l'articolo

Ore 11.00 - Giovedì pomeriggio gratis al Musme: l'iniziativa per il mese di giugno. A questo link l'articolo

Ore 12.00 - Zanzare tigre: via alle azioni di prevenzione nel comune di Abano Terme. A questo link l'articolo.

Ore 12.40 - Un malore si porta via Beppe Zwirner, cameraman di Telenuovo. A questo link l'articolo.

Ore 13.30 - Ruba portafogli in un ospedale del vicentino, denunciato quarantaduenne di Cadoneghe. A questo link l'articolo.

La giornata in tempo reale con tutte le notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora