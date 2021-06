Live - Nel giorno della Festa della Repubblica la finale rugby scudetto e la preoccupazione per l'imprenditore di Brugine

La giornata in tempo reale con tutte le notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

Live

Ore 13.15 - Tennis in carrozzina: al via “Commit Open Wheelchair”, in gara atleti da tutta Europa. A questo link l'articolo.

Ore 12.45 - Miss mamma italiana: tre padovane accedono alle Pre Finali. A questo link l'articolo.

Ore 12.15 - Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto. A questo link l'articolo.

Ore 11.45 - Festa della Repubblica: il discorso del Sindaco Giordani. A questo link l'articolo.

Ore 10.45 - Il Padova ritrova il pubblico nella sfida al Renate. A questo link l'articolo.

Ore 10.15 - Via Bembo: una piazzola di sosta per l’autobus. A questo link l'articolo.

Ore 10.00 - In prigione da Gennaio in Indonesia, Fabio Nizzardo attende la sentenza. A questo link l'articolo.