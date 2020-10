Live - In attesa del vaccino influenzale si moltiplicano le scuole con casi positivi. Ieri un decesso

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 11.00 - Agricoltura e innovazione nel fine settimana a Montagnana: a questo link l'articolo.

Ore 10.15 - Repair, il progetto che fa uscire dai margini chi è sotto protezione internazionale: a questo link l'articolo.

Ore 9.45 - Muore annegata in hotel, i titolari patteggiano: a questo link l'articolo.

Ore 9.15 - Ier sono stati 36 i nuovi casi di positività scoperta con un nuovo decesso.

Ore 9.00 - Corso base per baristi, otto lezioni gratuite, a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - I vandali dei murales colpiscono ancora, imbrattata una creazione di Seneca: a questo link l'articolo.

Ore 8.00 - Giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo “Match it now 2020” a Padova. A questo link l’articolo.