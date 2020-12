Live: Oggi è finalmente il V-Day, giornata storica nella lotta al Covid

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

Live

Ore 13.00 - Campodarsego: approfitta dell'ospitalità di un'amica per rubarle il bancomat: a questo link l'articolo

Ore 12.10 - Zaia: «Immunità di gregge con il 65% dei vaccinati. Chi si vaccina lo fa per sé e anche per chi non vuole». A questo link l'articolo

Ore 11.40 - L'arrivo dei vaccini in Azienda Ospedaliera: a questo link il video

Ore 11.30- Vaccino: è l'infermiera Alice la prima vaccinata dell'ospedale di Schiavonia: a questo link l'articolo

Ore 10.45 - Pallanuoto femminile: C.S. Plebiscito, obiettivo Coppa Europa: a questo link l'articolo

Ore 10.35 - Tennis, Open di Natale: a prendersi la scena il meglio del tennis femminile giovanile: a questo link l'articolo

Ore 10.15 - «875 dosi del vaccino consegnate alla farmacia dell'Azienda Ospedaliera di Padova»: a questo link l'articolo