Movida illegale, chiuso circolo abusivo e multe per 35mila euro

Affittavano un fondo a fianco al loro bar per organizzare feste private. Peccato che il tutto avvenisse senza autorizzazione. Sabato sera nel bel mezzo di una festa privata con 400 persone a ballare sono arrivati i carabinieri del Nas per un accertamento. Festa interrotta La festa è stata bruscamente interrotta, il dj ha dovuto riporre i vinili e tre persone sono finite nei guai: nello specifico sono stati denunciati tre cinesi titolari del fondo e un cittadino di Este che aveva organizzato l'evento. Di fatto i militari hanno appurato come i giovani per entrare alla festa pagavano un biglietto d'ingresso e all'interno le bevande erano a pagamento. Di quanto commesso ora i protagonisti dell'illecito dovranno risponderne all'autorità giudiziaria. L'attività dei carabinieri nella zona di Este, che ha contato poi sulla presenza di otto pattuglie della territoriale con il supporto della Cio (Compagnia di intervento operativo), ha portato complessivamente alla denuncia di 12 persone a fronte di 40 persone identificate. Sono stati controllati 26 veicoli e quattro esercizi commerciali. Tre automobilisti sono tornati a casa con la patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 35mila euro.