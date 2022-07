Il logo di Admo Veneto nella maglie del Monselice Volley.

Una iniziativa che mette insieme lo sport e la prevenzione. Se fare rete per diffondere il messaggio del dono che può salvare delle vite è la missione di Admo Veneto, in quest’avventura si è unita l’ASD Monselice Volley 86, firmando il protocollo d’intesa.

Insieme a questa eccellenza della pallavolo veneta, Admo organizzerà eventi e incontri di formazione, sulla donazione del midollo osseo e sulla salute per uno stile di vita sano, con gli atleti, le loro famiglie e con tutti i giovani amanti dello sport. E per rafforzare il patto il logo Admo comparirà sulle magliette dei giocatori in tutte le partite della prossima e prima stagione in serie A3 del Monselice Volley.

I giovani tra i 18 e i 35 anni sono il target di popolazione idonea alla donazione di midollo, che quindi può iscriversi al Registro nazionale donatori e avere la possibilità di salvare delle vite, in caso di compatibilità. I ragazzi e le ragazze sono chiamati a scendere in campo per salvare vite e i giovani sportivi di Monselice Volley e non solo, grazie ai progetti che verranno con questo protocollo d’intesa, riceveranno la formazione e la voglia di farlo.