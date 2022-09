Positivo all'alcoltest perde i privilegi di legge e finisce in carcere

Si è giocato male le sue carte e per lui si sono aperte le porte del carcere. Ieri, 23 settembre i carabinieri hanno notificato un decreto di sospensione della misura dell'affidamento in prova ad un uomo di 38 anni residente a Loreggia.

I fatti

Lo scorso 9 settembre l'indagato, mentre era in affidamento ai servizi sociali per una condanna per droga, ad un posto di controllo è stato sorpreso al volante della sua auto positivo all'alcoltest, venendo meno di fatto alla prescrizione imposte. Ieri il trentottenne è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.