Ecco Cooper, il labrador chiamato a contrastare il fenomeno dello spaccio

Ha fatto il "pieno" di fumo per divertirsi in vacanza, ma gli è andata male. L'altro giorno, il 22 agosto pomeriggio, gli agenti dell'unità operativa di Sicurezza Urbana della Federazione del Camposampierese, durante un servizio di controllo a Loreggia, hanno fermato un giovane di 20 anni che ha tentato di disfarsi di un involucro sospetto.

L'attività si è svolta proprio a Loreggia perchè negli ultimi tempi sono state segnalate più situazioni di spaccio tra i giovani del territorio. All'interno dell'involucro prontamente recuperato gli agenti del comandante Antonio Paolocci hanno rinvenuto un paio di grammi di marijuana. Portato in Comando, è emerso che il ragazzo nascondesse negli slip altri due grammi di hashish. La successiva perquisizione della sua auto ha consentito di trovare e sequestrare ulteriore droga per complessivi 14 grammi di hashish e marijuana.

Il ventenne, messo di fronte alle proprie responsabilità ha riferito agli agenti che tutta la droga trovata a suo carico era per uso personale, visto che stava partendo per le ferie. Essendo incensurato l'assuntore è stato sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente. Ora tuttavia, rischia il ritiro della patente di guida.

Il comandante Paolocci ha annunciato: «Da settembre avremo la nostra nuova unità cinofila, Cooper, uno splendido esemplare di labrador che comincerà l'addestramento specifico per la ricerca di sostanze stupefacenti. Questo ci darà un'arma in più per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo delle droghe sul nostro territorio».