Droga e giovani, un allarme senza fine: un altro sequestro al parco

Ancora droga nell'alta padovana. Il sequestro è stato effettuato venerdì 24 giugno a Loreggia dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Il personale del comandante Antonio Paolocci ha controllato durante un servizio anti droga con l'ausilio dell'unità cinofila della Locale di Limena il parco comunale "La Risaretta". Ebbene, durante gli accertamenti con il prezioso supporto dei cani anti droga Argo e Leila sono stati rinvenuti tra i cespugli diversi involucri di cellophane al cui interno sono stati trovati 10 grammi di hashish. La droga, dopo essere stata sottoposta ad esami qualitativi presso gabinetto della polizia scientifica della Federazione, è stata sequestrata a carico di ignoti. Durante i controlli sono stati identificati una decina di giovani, tra i quali molti minorenni. Molto soddisfatto dell'esito della giornata il Comandante Paolocci: «Ringrazio il collega che si è messo a nostra disposizione con i suoi cani antidroga. Durante le prossime settimane terremo sotto controllo i giardini e i parchi pubblici dove si ritrovano i nostri ragazzi, come anche le piazze, i bar e i luoghi di aggregazione giovanile, perché sia un estate di divertimento ma in sicurezza, nel rispetto delle regole e senza abusi di sostanze alcoliche o di stupefacenti. Tra pochi mesi sarà operativa anche la nostra nuova unità cinofila, uno splendido esemplare di labrador ancora in fase di addestramento assieme alla sua conduttrice».