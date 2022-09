Vedono gli agenti e scappano abbandonando la droga sotto la panchina

Ancora sequestri di droga nell'alta padovana. Martedì 13 settembre gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, durante un servizio di pattugliamento a Loreggia, hanno ispezionato un'area verde in pieno centro.

Quattro giovani

Ebbene, il personale in divisa in lontananza ha notato quattro giovani seduti su una panchina che confabulavano tra loro. Hanno così deciso di avvicinarsi per approfondire il controllo. Non appena sono entrati nel campo di visuale dei ragazzi, questi ultimi hanno tagliato la corda e sono fuggiti via. I poliziotti hanno tentato di raggiungerli, ma i ragazzi, che da un primo riscontro sarebbero tutti minorenni, hanno fatto in tempo a dileguarsi.

Rinvenuta droga

Un successivo controllo dell'area dove i giovani fino a qualche istante prima si trovavano suduti, ha permesso di rinvenire sotto la panchina un involucro con all'interno 16 grammi di hashish che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Accertamenti

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare i quattro giovani e possibilmente capire dove a loro volta avessero acquistato la sostanza stupefacente. L'analisi delle immagini della videosorveglianza in tal senso potrebbero fornire utili dettagli allo sviluppo dell'attività.