Paura a tavola: il sindaco rianima un uomo colto da infarto

Si è sentito male al pranzo domenicale seduta ad un tavolo del ristorante Bracco di Loreggia. Il sindaco del paese Manuela Marangon che si trovava anch'essa a mangiare nello stesso luogo, ieri 27 novembre alle 13,30, non ha perso un attimo e ha praticato il massaggio cardiaco allo sfortunato cliente fino all'arrivo del personale medico del Suem 118.

Il racconto

«Sono una infermiera di lunga data prestata alla vita amministrativa - ha detto a caldo il primo cittadino - non mi sento un eroe. Ho visto una persona in difficoltà, ho letto negli occhi della gente la paura, mi sono alzato e ho fatto tutto ciò che potevo per salvarlo. Sono situazioni queste che devi prenderle in maniera rapida e concreta se vuoi renderti utile alla persona in difficoltà. Auguro al cliente che si è sentito male tutto il bene del mondo».

I soccorsi

In pochi minuti in via Loreggiola al ristorante sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura il paziente e l'hanno stabilizzato prima di accompagnarlo in ospedale. Non è dato sapere cosa possa essere accaduto. Il cliente del ristorante stava bene fino a pochi istanti prima del malessere e non soffriva di particolari patologie. Ora è tenuto sotto stretta osservazione dai medici e verrà sottoposto a tutte le cure del caso.