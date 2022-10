Con moto radiata fugge all'alt degli agenti: denunciato e sanzionato con dodici verbali

Dopo un mese di serrate indagini ieri, 17 ottobre, gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno identificato e denunciato un ragazzo di venti anni residente a Loreggia per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Un pomeriggio di metà settembre il giovane, in sella ad una Aprili 125 radiata da oltre venti anni, quindi senza targa e senza assicurazione è stato notato da una pattuglia della Polizia transitare a Loreggiola. Appena gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese del comandante Antonio Paolocci gli hanno imposto l'alt, il motociclista è fuggito. Ne è nato un inseguimento pericoloso con l'auto di servizio, che ha messo a rischio non solo la vita del fuggitivo, ma anche quella degli altri fruitori della strada. Sorpassi azzardati, passaggi con il semaforo rosso e improvvise inversioni di marcia.

La moto

Quando ha capito di avere gli agenti alle costole e di non riuscire a seminare la pattuglia della Federazione, il ventenne ha abbandonato in un campo la sua moto ed è fuggito a piedi riuscendo a mettersi in salvo. Non sapeva però che i poliziotti non avevano alcuna intenzione di mollare la presa, che poco dopo hanno recuperato l'Aprilia abbandonata e che il Camposampierese è uno dei territori più videosorvegliati della provincia di Padova. Dal numero di telaio non sono emersi elementi utili, essendo sconosciuto nella banca dati della Motorizzazione Civile. Accertamenti più approfonditi hanno ricondotto la moto ad un cinquantenne di Loreggia che l'aveva radiato oltre venti anni fa. La videosorveglianza, infine ha permesso di identificare nel nipote del cinquantenne l'utilizzatore della moto.

Le sanzioni

Convocato al Comando di Camposampiero, davanti agli agenti della Federazione il ventenne ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato messo di fronte a prove schiaccianti a suo carico. Oltre alla denuncia penale è stato aggravato di 12 violazioni al Codice della Strada per un'ammenda complessiva di 3mila euro tra cui passaggio al semaforo con luce rossa, senza assicurazione, guida con veicolo radiato, velocità pericolosa. Ha perso anche 49 punti dalla patente di guida che tuttavia non perderà dato che non è ancora in possesso del documento, avendo ancora il foglio rosa.