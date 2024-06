Trovato con mezzo chilo di marijuana: 21enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri 31 maggio i carabinieri della Compagnia di Cittadella, sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in particolar modo di furti in abitazione ed esercizi pubblici. Sono stati effettuati servizi di controllo dei veicoli in transito sulle principali arterie di comunicazione interessando i comuni di Trebaseleghe, Massanzago e Piombino Dese.Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di più pattuglie delle stazioni competenti di squadre SIO del 4° Battaglione Veneto di Mestre, sono state identificate 75 persone, controllati 52 veicoli e cinque esercizi pubblici. L'attività nel suo complesso ha portato ad un arresto, cinque persone denunciate, 469 grammi di droga sequestrata.

Mezzo chilo di marijuana

A Loreggia un ventunenne senegalese è stato fermato perchè notato in atteggiamento sospetto. E' stato sottoposto a perquisizione personale. E' stato trovato in possesso di 170 grammi di marijuana. I carabinieri a questo punto hanno esteso la perquisizione al domicilio trovando ulteriori tre etti di anfetamina. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L'uomo al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

A Fontaniva

A Fontaniva, per furto in abitazione in concorso, sono finiti nei guai tre uomini e un a donna senza fissa dimora già noti alle forze dell’ordine, cittadini italiani di età compresa tra i 57 ed i 14 anni. Giorni prima una residente aveva denunciato il furto di un ciclomotore Piaggio e un motociclo Guzzi da casa propria ai carabinieri di Cittadella. A seguito di mirati accertamenti i militari hanno rinvenuto presso l’abitazione dei denunciati i due veicoli. Al termine degli atti la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Furto

Sempre a Fontaniva, è stato denunciato per furto un cittadino moldavo 45enne in Italia senza fissa dimora. L'indagato entrato nel negozio OVS, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto seguito a distanza dal vigilantes. La guardia ha notato come il sospettato occultasse alcuni articoli in uno zaino. A questo punto l'addetto alla vigilanza ha chiamato il 112. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i carabinieri. Il cittadino dell'Est, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di capi d'abbigliamento poco prima rubati. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziario di quanto commesso.