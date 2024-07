Speranze finite, trovata morta in Sardegna la turista padovana

Ad una settimana dalla scomparsa oggi 20 luglio è stata ritrovata priva di vita Carla Visentin, la donna di 73 anni di Loreggia che si trovava in vacanza in Sardegna con alcuni familiari. L'allarme è partito dalla località balneare di Stintino da dove la donna si è allontanata per andare a fare alcuni acquisti senza più ritornare. Contestualmente alla denuncia sono cominciati gli appelli social per sensibilizzare chiunque riconoscesse la persona scomparsa a rivolgersi ai numeri d'emergenza. La notizia della morte

della 73enne si è subito sparsa anche a Loreggia lasciando senza parole colore che la conoscevano e la apprezzavano. Tra i primi a portare le condoglianze ai familiari è stato il sindaco Manuela Marangon. Indagini in corso per risalire alle cause della caduta nel vuoto.

Cosa è successo

Da quanto si è appreso la vittima si trovava in vacanza con il marito e i nipoti nella zona nord della Sardegna a Cala Lupo e stava soggiornando in un residence turistico. Le ricerche andate avanti senza sosta si sono concretizzate con l'epilogo più triste proprio nelle prime ore della giornata odierna. Il cadavere è stato rinvenuto in un anfratto tra gli scogli, grazie a un drone utilizzato dai carabinieri per battere l'intera zona. Da giorni le forze dell'ordine e la Protezione civile, anche con l'ausilio di motovedette e sommozzatori, erano impegnati nelle ricerche dell'anziana, e le ricerche erano state estete, da ieri, anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest.