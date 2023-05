Spritz "tarocco" all'insaputa del cliente: nei guai una barista

L'accusa è pesante: frode in commercio. I carabinieri del Nas di Padova hanno denunciato una donna di 56 anni cinese residente a Reggio Emilia che gestisce un bar nel centro di Loreggia. Dall'attività svolta i militari hanno scoperto come l'indagata riempisse le bottiglie di Aperol e Campari con bevande a basso costo e di dubbia qualità. Ovviamente il prezzo dell'aperitivo rimaneva invariato, ma il guadagno per l'indagata era maggiore.

La scoperta

I militari una volta all'interno del bar hanno effettuato un controllo della zona adibita a magazzini. Qui hanno rinvenuto 190 bottiglie marchiate Aperol e Campari piene. La particolarità è che tutte le bottiglie avevano il tappo aperto e non sigillato ermeticamente. Questo ha fatto sorgere il dubbio che all'interno vi fossero bevande diverse rispetto alle originali. Si è così passati ad una perquisizione più serrata che ha consentito di rinvenire bottiglie vuote riportanti marchi di aperitivi a basso costo. Scoperto il trucco, la donna è stata convocata in caserma e al termine delle formalità di rito è stata denunciata per frode in commercio. A suo carico in arrivo anche verbali per circa 10mila euro. Le 190 bottiglie "tarocche" rinvenute sono state sequestrate.