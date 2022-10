Agenti "pescatori" bloccano spacciatore sull'argine del fiume

Agenti "travestiti" da pescatori hanno fermato uno spacciatore ventenne residente nel Camposampierese dopo aver recuperato oltre sessanta grammi di marijuana.

Le premesse

Da parecchi giorni al comando della Polizia locale della Federazione del Camposampierese continuavano ad arrivare segnalazioni di giovanissimi che a tutte le ore del giorno e della notte si muovevano con fare sospetto all'altezza dell'argine del Muson tra Loreggia e Loreggiola. A questo punto la Polizia locale ha deciso di effettuare un'attività di controllo serrato, intuendo vi fosse un giro di spaccio.

La svolta

Ieri un passante ha notato a terra in mezzo alla vegetazione una busta sospetta contenente con tutta probabilità della droga. Gli agenti del comandante Antonio Paolocci e del suo vice Filippo Colombara sono subito intervenuti. E' emerso che si trattase di marijuana di ottimo valore del peso di 63 grammi. Non distante dall'involucro è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Intuendo gli agenti che lo spacciatore entre breve sarebbe tornato a recuperare la sostanza stupefacente, si è deciso di sostituire la droga con erba qualsiasi e di rimettere la busta nel medesimo punto dove era stata trovata

"Pescatori" con le manette

La zona teatro dell'accertamento è piuttosto isolata, ma è difficile passare inosservati. E' frequentata da pescatori e qualche sbandato. Gli agenti, con il vice comandante a coordinare i lavori si sono vestiti da pescatori e hanno atteso per diverse ore che il proprietario della droga tornasse a prenderla. Ad un tratto non distante si è fermata un'automobile. E' sceso un ragazzo, identificato poi in un ventenne del Camposampierese. Non appena il giovane ha preso in mano la busta, è stato bloccato e reso inoffensivo. Portato al comando, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare sono spuntati ulteriori grammi di marijuana e hashish.

Il sindaco

Il primo cittadino di Loreggia Manuela Marangon, ha espresso soddisfazione per la cattura dello spacciatore: «Ringrazio la nostra Polizia Locale per questo importante risultato, frutto di indagini complesse oltre che servizi di osservazione, controllo, pedinamento e l'acquisizione di informazioni confidenziali. Tutte attività che hanno evidenziato l'alta professionalità investigativa dei nostri agenti».