Esce per andare a fare la spesa, non torna più a casa

Si stanno vivendo ore di apprensione a Loreggia per le sorti di Carla Visentin, pensionata settantenne in vacanza in Sardegna. Ieri 14 luglio secondo le prime informazioni sarebbe uscita di casa per andare a fare qualche acquisto nella nota località turistica di Stintino, ma di fatto non ha più fatto rientro dai familiari. Le sue condizioni di salute apparivano rassicuranti. Potrebbe aver avuto una momentanea perdita della memoria che non le ha più fatto ritrovare la strada del ritorno.

L'appello del comune sardo

«ll comune di Stintino comunica con urgenza la scomparsa di Carla Visentin, avvenuta oggi nella zona di Cala Lupo. La signora Carla è descritta come alta 1,60 m, di corporatura minuta, vestita con una camicia bianca a fiori, pantacollant chiari e ciabattine. Chiediamo a tutti i cittadini e visitatori di prestare la massima attenzione. Chi dovesse avere informazioni utili o incontrare la signora è pregato di trattenerla con gentilezza e di contattare immediatamente i Carabinieri. Il comune di Stintino è impegnato nel supportare le ricerche e ringrazia anticipatamente la comunità per la collaborazione e la sensibilità dimostrata in questa circostanza».

Le speranze del sindaco

Sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione il sindaco di Loreggia Manuela Marangon: «Noi tutti non vogliamo altro che Carla torni dai suoi cari. Se è incappata in un momento di difficoltà verrà supportata in tutto. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale la massima vicinanza ai suoi parenti più stretti in un momento così delicato».