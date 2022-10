Allarme droga nell'Alta: il pusher ha solo 17 anni

Un forte segnale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili. Gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno denunciato alla Procura per i Minorenni un diciassettenne di Loreggia. Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Il contesto

I giovani e giovanissimi che volevano consumare droga sapevano a chi rivolgersi. Seduto su una panchina dei giardini tutti i pomeriggi c’era il baby pusher di fiducia che aspettava i suoi clienti, poi fingendo di fare un'innocente chiacchierata procedeva allo scambio. Oppure tramite messaggi scambiati su chat segrete indicava dove era nascosto lo stupefacente. Non si tratta di una triste novità ma di una prassi consolidata nei giardini e nei parchi pubblici a Loreggia che negli ultimi mesi ha tenuto altissima l’attenzione dei cittadini e della Polizia Locale. Gli investigatori del comandante Antonio Paolocci ieri 28 ottobre hanno concluso così con successo un secondo filone di indagine, solo alcuni giorni dopo la cattura di un altro spacciatore ventenne trovato con 63 grammi di marijuana.

L'indagine

L'indagine è partita a settembre, quando una pattuglia di agenti impegnata in un servizio al contrasto dello spaccio di stupefacenti in un parchetto pubblico di Loreggia, segnalato come ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti, ha notato quattro ragazzi appartati vicini a una panchina. Al momento di essere identificati, però, i giovani sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. A causa di questo comportamento sospetto gli agenti hanno iniziato a battere l'area verde per cercare di individuare se durante la fuga avessero abbandonato o nascosto qualcosa. In un giardino incolto vicino al parco gli agenti hanno così recuperato un involucro di cellophane contenente una quindicina di grammi di hashish. Le settimane successive hanno permesso agli investigatori di rintracciare il giovane che si era frettolosamente disfatto della sostanza stupefacente. Grazie alle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, agli appostamenti, alle testimonianze raccolte dai residenti e alle notizie fornite da alcuni informatori, gli agenti coordinati dal vice comandante Filippo Colombara sono andati a bussare alla porta di un diciassettenne domiciliato poco lontano. Messo alle strette, il minorenne ha confessato, giustificando il possesso della sostanza stupefacente per il consumo personale suo e di alcuni amici. Durante la perquisizione della sua camera, sono stati rinvenuti 110 euro dei quali il giovane non ha saputo spiegare la provenienza e del materiale per confezionare le dosi di stupefacente. Anche il suo telefono è stato sequestrato perché trovato con immagini e messaggi utili per il proseguo delle indagini.

Il comandante Paolocci

«Le persone coinvolte in queste indagini - ha detto Antonio Paolocci - purtroppo nella quasi totalità sono giovanissime e questo fenomeno in noi ha destato particolare preoccupazione e attenzione. Anche gli acquirenti erano giovanissimi e nella quasi totalità italiani. Riteniamo che si tratti di un dato da tenere in considerazione. La battaglia per noi non è conclusa, la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti fa parte della realtà che ci circonda, ma attraverso il nostro sistema attento di controllo del territorio e tecnicamente avanzato delle nostre investigazioni siamo convinti di provare a proteggere i nostri giovani e dare più sicurezza al nostro territorio».