Loreggia: tentato furto al centro vaccinale

Il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ospedale di Camposampiero ha denunciato un tentativo di effrazione e scasso presso il centro vaccinale di Loreggia.

Vaccini

L'hub è stata allestita per la somministrazione dei vaccini che si è resa necessaria a causa dell'emergenza sanitaria. All'interno non è stata rinvenuta nessuna mancanza, anche perché lì si trovano solo arredi e dei personal computer. Non sono presenti invece dosi di vaccino. Sorge il dubbio che gli scassinatori stessero cercando proprio quelle, ma come in tutti i centri vaccinali, una volta effettuata chiusura all'interno non è conservata nessuna dose di vaccino.