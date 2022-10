Si addormenta ubriaco in auto: aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Non è dato sapere quanto abbia bevuto, sta di fatto che sabato mattina, 22 ottobre, arrivato in via Boscaleto a Loreggia, ha spento il motore della sua auto in mezzo alla strada e si è addormentato.

I fatti

I primi automobilisti vedendolo riverso sul volante hanno pensato ad un malore e hanno subito chiamato i soccorritori. Con passare dei minuti però il conducente, identificato poi in un uomo di 32 anni residente in provincia di Vicenza, ha cominciato a offendere chiunque si avvicinasse alla sua auto. Sono arrivati i carabinieri e l'automobilista, privo di controllo, li ha minacciati, ha tentato di colpirli con calci e pugni, prima di essere reso inoffensivo. E' stato arrestato per oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e molestia e disturbo alle persone. La viabilità ha subito forti rallentamenti. Una volta portato via l'esagitato, la strada è stata liberata dall'auto in sosta e la situazione è tornata alla normalità.