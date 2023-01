Cade dall'albero, batte la testa su uno spigolo e muore

Tragedia oggi 27 gennaio attorno alle 10 in via Tolomei a Loreggia. Un uomo di 79 anni, Antonio Inglesi, mentre stava effettuando lavori di potatura nel giardino della sua residenza, all'improvviso è caduto al suolo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe battuto la testa violentemente contro lo spigolo di un muretto rimanendo gravemente ferito. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato, ma il personale medico del Suem 118 dopo aver tentato di rianimarlo non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

I soccorsi

A Loreggia è arrivato l'elisoccorso del Suem 118 di Treviso. Gli operatori hanno subito capito che l'uomo versava in condizioni disperate. Ogni intervento clinico per rianimarlo è risultato vano. Al vaglio due ipotesi investigative: l'improvviso malore che potrebbe averne favorito la caduta, o un infortunio domestico. Fin da subito è stata scongiurata la complicità di terzi all'origine dei fatti. Dell'attività si stanno occupando i carabinieri.