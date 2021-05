Incidente in bici per Arturo Lorenzoni, è ricoverato in ospedale

Arturo Lorenzoni, portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale ed ex vicesindaco di Padova, è caduto dalla bici e ora è ricoverato in ospedale.

L’incidente

Nel fine settimana del 15 e 16 maggio Lorenzoni si trovava sull’Appennino toscano. Durante un giro in bicicletta è caduto e si è rotto la clavicola sinistra e alcune costole. È stato subito ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda ospedaliera Careggi di Firenze dove dovrebbe rimanere per i prossimi giorni.