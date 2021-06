Lotto: vinti tra Padova e provincia 148 mila euro

Grande protagonista del concorso del Lotto di giovedì 17 giugno anche Padova e provincia, dove sono finite tre vincite per un totale di oltre 148 mila euro

Finisce ad Avellino la più alta vincita conseguita nell'ultimo concorso del Lotto, pari a 240 mila euro per effetto di una quaterna sui numeri 27 36 63 90 della ruota di Napoli, a fronte di una giocata di 2 soli euro. La vincita - rende noto l'agenzia Agimeg - è al quinto posto delle più alte del 2021. Gli stessi numeri giocati su Tutte hanno pagato ulteriori 24 mila euro.

Padova

Grande protagonista del concorso del Lotto di giovedì anche Padova e provincia, dove sono finite tre vincite per un totale di oltre 148 mila euro (51.900 euro, 50.596 euro e 46.250 euro), grazie ad altrettante giocate sulla ruota di Napoli. Altri 90 mila euro sono finiti a Napoli, con due terni secchi sulla ruota Nazionale da 45 mila euro ciascuno. Il 10eLotto ha invece premiato Bacoli, in provincia di Napoli, con 50 mila euro, vincita seguita da due premi da 30 mila euro centrati entrambi a Cercola (NA). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 2,97 miliardi di euro.