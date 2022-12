Scalciata in faccia dal cavallo, ragazza elitrasportata in ospedale

Paura oggi 26 dicembre in un maneggio di Valbona a Lozzo Atestino. Un'atleta di 16 anni che si stava allenando, all'improvviso è stata colpita al volto dal calcio di un cavallo ed è stramazzata a terra.

Apprensione

Si sono vissuti attimi di grande paura. La ragazza non ha mai perso conoscenza, ma i sanitari che l'hanno soccorsa hanno richiesto a scopo precauzionale l'intervento dell'elisoccorso. Arrivata in ospedale a Padova e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, l'adolescente presenta un importante trauma cranico. Si tratterebbe di una ragazza esperta di equitazione. Al momento non è dato sapere come mai l'animale abbia avuto un momento di nervosismo e l'abbia colpita in pieno volto. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero.