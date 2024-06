Fermati in auto con gasolio di dubbia provenienza: due denunciati

I carabinieri della stazione di Lozzo Atestino hanno denunciato in stato di libertà due cittadini un italiano 71enne residente a Mestrino ed un moldavo 46enne residente a Vigodarzere, per ricettazione. Nel corso della notte tra il 3 e il 4 giugno i militari dell'Arma durante un posto di controllo in via Vò, hanno fermato un’auto, con a bordo i due soggetti. Quando è stato il momento di identificarli, al personale dei carabinieri non è sfuggito un certo nervosismo palesato sia dal conducente che dal passeggero.

I controlli

I militari visto il comportamento irrequieto hanno proceduto a perquisizione veicolare trovando occultate nel bagagliaio nove taniche di varia capienza piene di gasolio per un totale complessivo di 165 litri e materiale per la sua estrapolazione (tubo in gomma). La coppia, sentita in merito, non ha fornito nessuna motivazione valida. Il materiale è stato sequestrato ed i due denunciati dovranno rispondere all’autorità giudiziaria del loro gesto. Indagini in corso per capire se i due abbiano materialmente commesso il furto, oppure abbiano acquistato la refurtiva nel sempre florido mercato illecito della ricettazione. Contestualmente si sta cercando di capire se in caserma qualche vittima di furto di carburante vada a formalizzare regolare denuncia di furto.