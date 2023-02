Mano stritolata da macchinario, trasportato d'urgenza a Padova in elicottero

Infortunio sul lavoro oggi, 9 febbraio, alla ditta Fratelli Polli di via dei Gelsi a Lozzo Atestino. Per cause ora al vaglio del personale dello Spisal e dei carabinieri della Compagnia di Abano, un operaio di 40 anni, mentre stava lavorando, è rimasto con una mano schiacciata da un macchinario. Immediato l'allarme al Suem 118.

Elisoccoso

A Lozzo Atestino è atterrato l'elicottero del Suem 118. Il paziente dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. Non è in pericolo di vita. Sono in corso tutti gli accertamenti diagnostici per recuperare il più possibile la funzionalità dell'arto. Non è dato sapere al momento cosa abbia provocato l'infortunio. Il dipendente non ha mai perso conoscenza. Restano da capire le cause dell'infortunio: dalla banale disattenzione al mal funzionamento di un macchinario tutte le strade rimangono aperte.