Si ferisce in fattoria, operaio trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro oggi 27 giugno alle 11 alla Fattoria Menesello di via Canaletto a Lozzo Atestino. Un operaio di 22 anni romeno residente ad Este è stato soccorso da personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale a Padova. Terminati i primi accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita.

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri la vittima stava lavorando ad un nastro trasportatore quando qualcosa non è andato per il verso giusto e il giovane dell'Est si è procurato una profonda ferita. Subito soccorso dai colleghi, tempestivo è stato l'allarme al 118. Sarà ora compito dei tecnici dello Spisal capire se si sia trattato di una banale disattenzione o di un mal funzionamento di un macchinario. Il ferito non ha mai perso conoscenza nonostante lo choc per la copiosa perdita di sangue a seguito dell'infortunio.