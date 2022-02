Luci spente contro il caro energia, in piazza dei Signori cala il buio

Luci spente. Venerdì 18 febbraio piazza dei Signori a Padova ha visto calare il buio alle 19.30 quando i locali pubblici, rispondendo all'iniziativa di Appe contro il caro energia, hanno spento l'illuminazione.

Le luci

«Non stiamo protestando, il nostro è un appello verso i rappresentanti politici perché facciano delle politiche energetiche di largo respiro – ha detto Filippo Segato, segretario provinciale dell’Appe – Il Governo ha stanziato dei finanziamenti ma finora sono serviti a poco. Bisogna guardare al medio e lungo periodo per poter avere un briciolo di fiducia nel futuro verso le energie rinnovabili e, perché no, al nucleare e a ulteriori trivellazioni». L'iniziativa era indirizzata a tutti i locali di città e provincia e anche l'amministrazione comunale ha voluto partecipare a modo suo, abbassando per cinque minuti le luci della piazza. «Un gesto forte – ha sottolineato l’assessore al Commercio, Antonio Bressa – Abbiamo deciso assieme al sindaco Sergio Giordani di dare una dimostrazione di vicinanza spegnendo le luci, per qualche minuto per non creare disagi ai cittadini. Siamo a fianco delle imprese, ci uniamo al loro grido d’allarme».