Notte di controlli a Cadoneghe, trovato hashish in un auto grazie al cane "padovano" Lucky

Dieci grammi di hashish individuati dopo essere stati abbandonati, un’auto sequestrata in quanto priva di assicurazione e di revisione, quindici controlli su automobilisti e motociclisti con tanto di alcol test: è il bilancio dell’operazione serale e notturna condotta tra venerdì e sabato dalla polizia locale di Cadoneghe, la prima con l’ausilio dell’unità cinofila provenente dal Comune di Padova, grazie a un recente accordo sottoscritto tra le due amministrazioni.

Lucky

Attorno alle 23, durante alcuni controlli in prossimità di un bar della zona di Cadoneghe storica, il pastore tedesco Lucky ha individuato dieci grammi di hashish divisi in due confezioni di cellophane abbandonati a bordo strada. Contestualmente, sono sono state identificati sette persone che stazionavano in zona. La sostanza stupefacente è stata messa a disposizione della magistratura. Nel corso della serata, la polizia locale ha svolto dei controlli su strada, in particolare lungo la strada regionale 307 in località Castagnara: quindici gli utenti sottoposti ad alcol test: in un caso, la polizia locale ha proceduto al sequestro di un’auto priva di assicurazione e di revisione.

Schiesaro

«Prosegue il nostro impegno nel rendere Cadoneghe un paese più sicuro — afferma il sindaco Marco Schiesaro — grazie all’impegno della nostra polizia locale coordinata dal responsabile del servizio operativo Giampietro Moro. È la terza volta quest’estate che ricorriamo all’ausilio del cani antidroga, in questo caso grazie alla nuova collaborazione avviata con il Comune di Padova, che ringrazio. A Cadoneghe abbiamo adottato una linea di tolleranza zero verso lo spaccio di qualsiasi sostanza vietata, in modo che situazioni di degrado viste nel corso degli ultimi anni non si debbano più ripresentare. Particolare attenzione è stata dedicata alla velocità su strada: Cadoneghe è un comune di passaggio e non può trasformarsi in un autodromo. Su questo punto in particolare insisteremo anche nei prossimi fine settimana».