Luisa e Matteo, entrambi ritrovati

Lieto fine per due vicende che stavano tenendo in ansia due famiglie

Sono stati ritrovati, con grande gioia per tutte le famiglie, Luisa, 34 anni, scomparsa il 3 agosto scorso dalla sua casa in via Galante, zona San Lazzaro a Padova, e Matteo Trivellato, 16 anni, scomparso da Monselice martedì mattina.

Luisa è stata trovata dai carabinieri ad Asiago, mentre Mattia è stato trovato in stazione a Verona, è arrivato lì con un treno proveniente da Milano. Luisa era sparita dopo una lite con i genitori la mattina del 3 agosto, la famiglia l’aveva cercata dappertutto, anche dentro ai canali. Matteo invece è stato raggiunto in serata da papà e mamma, la polizia ferroviaria lo ha trovato in stazione a Verona. Entrambi ora possono tornare a casa e ricevere gli abbracci dei familiari.