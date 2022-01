Lunedì l'ultimo saluto a Lucio Terrin

LucioTerrin era stato comandante della Polizia Locale padovana dal 2001 al 2010. L'incarico dall'allora sindaca, Giustina Destro, poi era proseguito con la giunta di Flavio Zanonato. Entrambi saranno presenti ai funerali che si terranno lunedì 10 gennaio presso la chiesa di San Pio X in via Grassi insieme al sindaco Sergio Giordani e le altre autorità cittadine per rendere omaggio a una figura molto amata e rispettata in tutta la provincia.

Lucio Terrin

Lucio Terrin, colpito da un ictus lo scorso novembre, era da allora ricoverato in un centro di riabilitazione in provincia di Rovigo fino a quando è mancato la notte del 6 gennaio scorso. Lucio Terrin era sposato con la signora Mariarosa e padre di Simonetta che gli ha regalato la gioia di quattro nipoti.