Lutto al Comune di Agna: morto per un malore improvviso Pietro Garbin

Un malore improvviso, mentre era in campagna. Se n'è andato così, Pietro Garbin, che tutti hanno sempre chiamato Piero. Una vita al servizio del comune di Agna, per il quale ha prestato servizio per 24 anni, conosciuto e benvoluto da tutta la comunità, da poco meno di un anno era in pensione.

Lutto

Pietro Garbin è nato il 5 giugno del 1959, lascia la moglie Giulia e il figlio Niccolò di ventisei anni. Impegnato per il comune di Agna per manutenzioni e interventi su tutto il territorio comunale, Garbin era però residente a Cona. I funerali, anche se la data e orario sono ancora da ufficializzare, si dovrebbero svolgere sabato 13 marzo nella chiesa della frazione di Frapiero. L'amministrazione comunale di Agna, il Sindaco Gianluca Piva e gli assessori hanno espresso tutto il loro dolore e cordoglio alla famiglia. «E' davvero una brutta notizia per tutti noi. Lo ricordo sempre così vitale, mi sembra impossibile che un malore improvviso lo abbia strappato alla sua famiglia e ai tanti che gli volevano bene», ha ricordato e sottolineato un affranto sindaco Piva. Anche il Presidente della Provincia, Fabio Bui, ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia.