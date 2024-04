E' mancato Ileano Fallido, motore e anima del volontariato a Montegrotto

Lo conoscevano tutti, a Montegrotto Terme, soprattutto per il suo impegno nel volontariato, Ileano Fallido. Classe 1935, la sua infanzia è stata inevitabilmente segnata dalla guerra. Un drammatico episodio, in paricolare, ha cambiato per sempre la sua vita. All'età di dieci anni infatti è con tre coetanei nei pressi di Galzignano, quando i quattro bambini vedono un oggetto che non riconoscono non accorgendosi che è una pericolosa bomba, inesplosa. Inavvertitamente la innescano e per tre di loro non ci sarà più nulla da fare. La deflagrazione è così forte da non lasciare scampo. L'unico a salvarsi è proprio "il biondo", così lo chiamavano tutti Ileano, quando era piccolo, dato il colore dei suoi capelli. Nonostante il numero di schegge che lo ha investito si salva e per sempre porterà il ricordo di quel giorno, quando la guerra gli ha strappato tre amici e l'infanzia.

Durante quel periodo, la seconda guerra mondiale, erano proprio i bambini a fungere da collegamento tra i partigiani e la popolazione, facendo attenzione a non farsi vedere dai tedeschi e dai fascisti che pattugliavano i Colli. Ma è proprio sul finire della guerra, nel 1945, che si verifica il drammatico episodio che cambia per sempre la sua vita.

Dai 16 ai 20 anni è stato ospitato dall'Istituto Don Orione che dava istruzione agli invalidi di guerra, a Milano, dove si è diplomato come perito industriale e ha stretto rapporti fortissimi e legami con tutti i ragazzi che li avevano studiato come lui e che arrivavano da tutta Italia con esperienze molto simili a quelle di Ileano. Anche per questo ha dedicato la sua vita agli altri, attraverso il volontariato ma partecipando anche alle lotte sindacali. Segretario per quarant'anni dell'Avis di Montegrotto, che ha fatto crescere fino a farla diventare la preziosa realtà che è oggi, è stato socio attivo di Auser e, inevitabilmente, di Anpi. Ha lavorato a Padova presso la ditta Morassutti prima di vincere il concorso all'ufficio anagrafe di Battaglia Terme dove ha lavorato fino alla pensione. I funerali si terranno oggi alle 15 e 30 alla chiesa di San Gregorio Barbarigo a Mezzavia di Montegrotto.

Lascia la moglie Luciana, i figli Stefano e Daria, la nuora Michela, il genero Renato, i nipoti Aurora, Bilal e Marthe e la sorella Franca. Lo ha voluto ricordare anche il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che gli ha dedicato un sentito pensiero, come anche le varie associazioni di volontariato del territorio. I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 24 aprile alle ore 15,30 nella chiesa S. Gregorio Barbarigo di Mezzavia.