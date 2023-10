Lutto a Noventa Padovana: è mancato Giuseppe Bisato, papà del consigliere provinciale

E' mancato il papà del consigliere provinciale Alessandro Bisato, dopo una dolorosa malattia. Aveva 84 anni. Giuseppe Bisato era infatti nato il 1 maggio del 1939 a Noventa Padovana, da una famiglia storica del paese. Un carattere molto socievole e vivace, in paese era conosciuto anche col nome di Bepi Sturaro, il cognome della nonna. Ha sempre vissuto a Noventa, per anni ha lavorato al reparto geriatrico dell'ospedale. Terminato il rapporto lavorativo, insieme alla moglie, ha reso la sua passione per l'agricoltura la sua attività principale, i suoi prodotti venivano venduti al mercato ortofrutticolo di Padova. Legatissimo alla moglie Gianna e ai suoi figli Alessandro, già sindaco di Noventa Padovana, e Roberto. I primi sintomi della malattia sono sorti pochi anni fa, nelle ultime settimane la situazione è degenerata fino al triste epilogo. I funerali si terranno giovedì oalle re 15 nella chiesa di Noventa Padovana.