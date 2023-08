E' mancato Pietro Destro, fondatore dell'omonima carrozzeria

Lo chiamavano tutti Franco, anche se il suo nome di battesimo era Pietro. Molto noto nel padovano per via delle due storiche carrozzerie che ha aperto. La prima con il fratello Walter, era il 1959. Classe 1941 aveva cominciato a lavorare nel settore che era appena dodicenne, diventato più grande ha deciso di aprirsi un'attività sua. Cavaliere della Repubblica, nominato dall'ex presidente Carlo Azelio Ciampi, le sue officine oltre a dar da lavorare a una settantina di persone, ha anche formato centinaia di carrozzieri che sono passati da lui prima di mettersi in proprio. I funerali si terranno venerdì alle 16 nella chiesa dell'Internato Ignoto nel quartiere di Terranegra.