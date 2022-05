Plebiscito in lutto: la malattia si porta via Morena, l'insegnante di nuoto dei bambini

IL Plebiscito piange Morena Bozza. Come racconta Il Gazzettino, aveva insegnato a nuotare a generazioni di padovani, ma dopo una dura battaglia ha dovuto cedere alla malattia. Aveva 63 anni ed era di Villanova di Camposampiero, e all'interno della struttura del Plebiscito era considerata da tutti una colonna della società sportiva. Il lockdown ha reso anche più complicato gli ultimi due anni, con le piscine chiuse e poi riaperte a sprazzi. Morena si era ammalata proprio durante il primo lockdown, ma poi sembrava aver reagito bene alle cure, tanto che per un berve periodo era tornata anche a svolgere il suo lavoro di istruttrice di nuoto. Poi però è arrivato il secondo lockdown e da quel momento in poi non è più tornata. Troppo debilitata per lavorare. Lei insegnava a nuotare agli adulti, ma anche ai più piccoli con cui lavorarava anche nei centriestivi come animatrice. Il centro sportivo ha diffuso la notizia attraverso la propria pagina Facebook:«Con grande dispiacere vi comunichiamo la scomparsa, dopo una lunga battaglia, della nostra cara Morena Bozza. Collega, amica, istruttrice di nuoto di tanti piccoli atleti: la famiglia 2001 Team si stringe attorno ad amici, conoscenti e familiari nel ricordo di Morena, che tanto ha lasciato a tutti noi. Ciao, Morena». I corsi in piscina verranno sospesi lunedì pomeriggio per permettere a tutti di partecipare ai funerali previsti alle 15:30 alla chiesa di Murelle.