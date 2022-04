Divelta nei giorni di Pasqua la Madonna del cimitero di Bresseo

Ancora una volta un episodio di vilipendio nei cimiteri: la statua della Madonna del cimitero di Bresseo è stata divelta e gettata a terra. E non è un caso che sia stato commesso proprio nei giorni di Pasqua. La comunità di Bresseo, frazione di Teolo sui Colli Euganei, dove sono avvenuti i fatti, è rimasto sconvolta dall'accaduto. L’altra notte, infatti, alcuni vandali hanno preso di mira la statua in marmo della Madonna, alta 60 centimetri e custodita nel capitello scoperto di via Villa del Bosco a San Biagio di Teolo. L’hanno asportata dalla sua collocazione e poi gettata a terra. Alcuni frammenti della base dov’era posata sono stati recuperati poco lontano, all’incrocio con via Montagna. I teppisti sono quindi fuggiti in fretta e lasciando delle tracce. Prima di portare a termine il loro piano infatti sono stati " disturbati" da qualcuno che aveva sentito il frastuono e aveva aperto le finestre, svegliando anche i cani. La scoperta di quanto era accaduto è stata fatta un paio di ore dopo. Il manufatto è ora nell’Abbazia di Praglia, dove verrà sottoposto a un intervento di restauro.