Malore in bici durante la salita, muore un 74enne padovano

Malore fatale durante la salita della "Croce Nera", noto percorso che attira gli appassionati delle due ruote e sul quale è passato anche il Giro d'Italia. Un ciclista di 74 anni, Alessandro Pescante, residente a Due Carrare, si è accasciato a terra mentre stava affrontando il tratto di strada dei Colli Berici ed è morto nonostante l'intervento dei sanitari del Suem.

La dinamica

La tragedia - secondo quanto riportato da VicenzaToday - si è consumata verso le 10:30 di domenica mattina e l''ipotesi più probabile del decesso è un'arresto cardiocircolatorio dovuto a un infarto. Il pensionato è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme e sul posto è arrivato l'elisoccorso di Padova che è atterrato in mezzo ai vigneti. Il personale del Suem hanno cercato di rianimare l'anziano con il massaggio cardiopolmonare e la defribillazione per alcune minuti, ma per lui non c'è stato niente da fare. La fatica dei saliscendi del percorso e il caldo afoso della giornata domenicale potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nel malore