Colto da un malore durante un giro in bicicletta, 68enne è grave in ospedale

Si è sentito male durante una corsa in bicicletta in compagnia di un amico e ora il 68enne versa in condizioni critiche in ospedale.

Il fatto

Erano le cinque del pomeriggio di martedì 29 marzo. Un 68enne stava pedalando sulla sua bici assieme a un amico. Mentre procedevano su via Morosini a Loreggia, in direzione Camposampiero, l'uomo si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Un malore, forse un infarto, ancora non è chiaro. L'amico che era con lui si è fermato e ha immediatamente chiamato i soccorsi: subito gli è stato praticato il massaggio cardiaco con l'aiuto di una operatrice socio-sanitaria che ha visto la scena ed è corsa a dare una mano. Massaggio che è proseguito da parte dei medici del 118 che sono riusciti a stabilizzarlo. Le sue condizioni restano comunque gravi e ora è ricoverato all'ospedale di Camposampiero in prognosi riservata. Nel frattempo la polizia locale della Federazione del Camposampierese sta interrogando i testimoni, come da prassi in questi casi.